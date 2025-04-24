Наслідки російських ударів по залізничній інфраструктурі, фото: «Укрзалізниця»

https://racurs.ua/ua/n205806-rashysty-atakuvaly-infrastrukturu-zaliznyci-u-kyievi-ta-jytomyri-ie-poraneni-foto.html

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Українська залізнична інфраструктура в ніч на сьогодні, 24 квітня, знову перебувала під ворожим обстрілом.

Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

В результаті комбінованої атаки ворога:

поранено двох залізничників — провідника у Житомирі та машиніста в Києві. Стан обох працівників задовільний, їх обстежують лікарі;

у Києві та на Харківщині пошкоджені технічна колія та адміністративні й технічна будівлі залізниці.