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Наслідки російських ударів по залізничній інфраструктурі, фото: «Укрзалізниця»
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Українська залізнична інфраструктура в ніч на сьогодні, 24 квітня, знову перебувала під ворожим обстрілом.
Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».
В результаті комбінованої атаки ворога:
- поранено двох залізничників — провідника у Житомирі та машиніста в Києві. Стан обох працівників задовільний, їх обстежують лікарі;
- у Києві та на Харківщині пошкоджені технічна колія та адміністративні й технічна будівлі залізниці.
Поїзди продовжують рухатись за графіком, — додали у компанії.
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