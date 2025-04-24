У Харкові через російську атаку спалахнули масштабні пожежі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n205805-u-harkovi-cherez-rosiysku-ataku-spalahnuly-masshtabni-pojeji-foto.htmlРакурс
У Харкові внаслідок масованого удару ракетами та безпілотниками сталися руйнування й масштабні пожежі.
За попередньою інформацією, постраждали дві людини. Про це сьогодні, 24 квітня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.
Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, навчальний заклад і обʼєкти інфраструктури. Під загрозою повторних ударів працюють підрозділи ДСНС, комунальні служби та психологи. Триває ліквідація пожеж і розбір завалів, — розповіли у відомстві.
Мер Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі повідомив, що вночі місто було атаковано 24 рази:
- 14 разів — ворожими БПЛА;
- 10 разів — ракетами.
Пошкоджені — багатоповерхові житлові будинки, міська поліклініка, будівля школи, приватні обійстя, виробничі підприємства, готельний комплекс. Шпиталізовано одну людину, — розповів він.