Наслідки російської атаки по Харкову, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n205805-u-harkovi-cherez-rosiysku-ataku-spalahnuly-masshtabni-pojeji-foto.html

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У Харкові внаслідок масованого удару ракетами та безпілотниками сталися руйнування й масштабні пожежі.

За попередньою інформацією, постраждали дві людини. Про це сьогодні, 24 квітня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, навчальний заклад і обʼєкти інфраструктури. Під загрозою повторних ударів працюють підрозділи ДСНС, комунальні служби та психологи. Триває ліквідація пожеж і розбір завалів, — розповіли у відомстві.

Мер Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі повідомив, що вночі місто було атаковано 24 рази:

14 разів — ворожими БПЛА;

10 разів — ракетами.