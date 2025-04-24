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Ракурс
Наслідки російської атаки по Харкову, фото: ДСНС

У Харкові через російську атаку спалахнули масштабні пожежі (ФОТО)

24 кві 2025, 09:21
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У Харкові внаслідок масованого удару ракетами та безпілотниками сталися руйнування й масштабні пожежі.

За попередньою інформацією, постраждали дві людини. Про це сьогодні, 24 квітня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, навчальний заклад і обʼєкти інфраструктури. Під загрозою повторних ударів працюють підрозділи ДСНС, комунальні служби та психологи. Триває ліквідація пожеж і розбір завалів, — розповіли у відомстві.

Мер Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі повідомив, що вночі місто було атаковано 24 рази:

  • 14 разів — ворожими БПЛА;
  • 10 разів — ракетами.

Пошкоджені — багатоповерхові житлові будинки, міська поліклініка, будівля школи, приватні обійстя, виробничі підприємства, готельний комплекс. Шпиталізовано одну людину, — розповів він.

Наслідки російської атаки по Харкову, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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