70 домов повреждены в Харькове в результате массированной российской атаки

Рашисты совершили массированную воздушную атаку по Харькову, фото: Харьковский городской совет

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У Харкові внаслідок здійсненої російськими загарбниками в ніч на сьогодні, 24 квітня, масованої повітряної атаки пошкоджені щонайменше 70 багатоповерхових та приватних будинків.

Про це повідомляє прес-служба Харківської міськради.

Зазначається, що в будинках в будинках було вибито близько 1,1 тис. вікон. Також було пошкоджено покрівлі.

Комунальні служби ще вночі почали ліквідацію наслідків атаки.

Дуже важка була ніч. Ворог запустив 10 ракет, у тому числі чотири «Калібри», а також 14 «шахедів». На щастя, два з них не розірвалися, але наслідки цієї атаки важкі. Зокрема, на виробничому підприємстві спалахнула пожежа площею 6 тис. кв. м. Дякую працівникам ДСНС, які вже локалізували займання, — розповів в ефірі національного телемарафону міський голова Ігор Терехов.