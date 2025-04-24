Владимир Зеленский в Африке. Фото: ОП

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Президент Володимир Зеленський, перебуваючи в ПАР, прокоментував російську масовану атаку на Україну.

Він відзначив, що внаслідок російського терору були поранені понад 80 людей, є загиблі. У Києві серед загиблих рідні брат і сестра, хлопчику був 21 рік, дівчинці — 19. Про це глава держави заявив на прес-конференції з президентом Південно-Африканської Республіки.

Сьогодні вранці наша країна пройшла через нову російську атаку, дуже масштабну, більше 200 повітряних цілей. Це ракети, в тому числі балістичні, та ударні дрони. На жаль, є руйнування, втрати у столиці і в інших наших містах, — зазначив він.

Журналісти поцікавилися у Зеленського, чи могла російська федерація атакувати Україну спеціально в той час, коли президент України знаходиться за кордоном. Глава держави відповів, що не став би пов’язувати російський обстріл з його візитом в Південну Африку.

Ми боремося просто за право вибору в усіх інших напрямках: з ким працювати, з ким бути в майбутньому, з ким жити. Тому ми захищаємо свої права. Ось що відбувається. А росія розуміючи, що Україна стоїть та захищає свої права, тисне на наших людей. Тисне і на Америку. З чим я ще пов’язую сьогоднішній удар, — сказав Зеленський.

Нагадаємо, цієї ночі російська армія випустила по Україні 70 ракет та 145 дронів. Окупанти застосовували балістичні та крилаті ракети й дрони-камікадзе. Під ударом ворога був Київ. Також росіяни атакували Харків, Запоріжжя, Житомирську, Сумську, Хмельницьку області.

Президент Зеленський, який незадовго до атаки попрямував до Південно-Африканської Республіки, після обстрілу українських міст вирішив повернутися до України й скасував частину програми свого візиту.