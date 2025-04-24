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Ракурс
Володимир Зеленський скоротив свій візит до ПАР, скріншот відео

Зеленський скоротив свій візит до Південної Африки (ВІДЕО)

24 кві 2025, 12:31
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Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у Південно-Африканській Республіці, скасовує частину програми цього візиту через масштабні російські повітряні таки по Україні.

Про це Зеленський сьогодні, 24 квітня, повідомив на своїй Фейсбук-сторінці.

Сьогодні поінформую Президента ПАР Рамафосу, який головує в «Групі двадцяти», про ситуацію та нашу потребу в активізації глобальних дипломатичних зусиль. Припинення ударів потрібне негайно й безумовно. Розраховуємо також на допомогу в гуманітарних питаннях — у поверненні наших полонених та викрадених Росією українських дітей, — зазначив Зеленський.

Частину програми цього візиту скасовую та після зустрічі з Президентом ПАР негайно повертаюсь в Україну, — додав він

Зеленський зазначив, що у ПАР залишиться міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який проведе необхідні зустрічі, щоб повністю поінформувати політичних і громадських лідерів країни про ситуацію.

Раніше сьогодні Зеленський на своїй Фейсбук-сторінці опублікував відео прибуття із візитом у ПАР.

Джерело: Ракурс


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