Зеленський скоротив свій візит до Південної Африки (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n205811-zelenskyy-skorotyv-sviy-vizyt-do-pivdennoyi-afryky-video.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у Південно-Африканській Республіці, скасовує частину програми цього візиту через масштабні російські повітряні таки по Україні.
Про це Зеленський сьогодні, 24 квітня, повідомив на своїй Фейсбук-сторінці.
Сьогодні поінформую Президента ПАР Рамафосу, який головує в «Групі двадцяти», про ситуацію та нашу потребу в активізації глобальних дипломатичних зусиль. Припинення ударів потрібне негайно й безумовно. Розраховуємо також на допомогу в гуманітарних питаннях — у поверненні наших полонених та викрадених Росією українських дітей, — зазначив Зеленський.
Частину програми цього візиту скасовую та після зустрічі з Президентом ПАР негайно повертаюсь в Україну, — додав він
Зеленський зазначив, що у ПАР залишиться міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який проведе необхідні зустрічі, щоб повністю поінформувати політичних і громадських лідерів країни про ситуацію.
Раніше сьогодні Зеленський на своїй Фейсбук-сторінці опублікував відео прибуття із візитом у ПАР.