Володимир Зеленський скоротив свій візит до ПАР, скріншот відео

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Ракурс

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у Південно-Африканській Республіці, скасовує частину програми цього візиту через масштабні російські повітряні таки по Україні.

Про це Зеленський сьогодні, 24 квітня, повідомив на своїй Фейсбук-сторінці.

Сьогодні поінформую Президента ПАР Рамафосу, який головує в «Групі двадцяти», про ситуацію та нашу потребу в активізації глобальних дипломатичних зусиль. Припинення ударів потрібне негайно й безумовно. Розраховуємо також на допомогу в гуманітарних питаннях — у поверненні наших полонених та викрадених Росією українських дітей, — зазначив Зеленський.

Частину програми цього візиту скасовую та після зустрічі з Президентом ПАР негайно повертаюсь в Україну, — додав він

Зеленський зазначив, що у ПАР залишиться міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який проведе необхідні зустрічі, щоб повністю поінформувати політичних і громадських лідерів країни про ситуацію.

Раніше сьогодні Зеленський на своїй Фейсбук-сторінці опублікував відео прибуття із візитом у ПАР.