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Ракурс
Российская РЛС была уничтожена в оккупированном Крыму. Фото: «Крымский ветер»

Радиолокационную станцию россиян уничтожили в оккупированном Крыму

24 апр 2025, 18:20
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Російська армія зазнала втрат у тимчасово окупованому Криму.

На околиці селища Роздольне була знищена радіолокаційна станція загарбників. Згоріли вщент дві машини. Про це моніторинговий канал «Кримський вітер» 24 квітня повідомив у Telegram.

Зазначається, що це була модифікація радянської РЛС П-18−2 з цифровою обробкою даних. Ця станція може виявляти цілі до 160 км, а кількість цілей, що супроводжуються — до 120 км.

Російська РЛС була знищена в окупованому Криму. Фото: «Кримський вітер»

Російська РЛС була знищена в окупованому Криму. Фото: «Кримський вітер»

Нагадаємо, українська воєнна розвідка виявила та знищила на окупованій території Запорізької області російську радіолокаційну станцію 1Л122 «Гармонь». Було уражено не лише РЛС, але й ворожу обслугу і автомобіль російських фахівців радіотехнічної розвідки.

Источник: Ракурс


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