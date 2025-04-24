Російська РЛС була знищена в окупованому Криму. Фото: «Кримський вітер»

https://racurs.ua/ua/n205820-radiolokaciynu-stanciu-rosiyan-znyschyly-v-okupovanomu-krymu.html

Ракурс

Російська армія зазнала втрат у тимчасово окупованому Криму.

На околиці селища Роздольне була знищена радіолокаційна станція загарбників. Згоріли вщент дві машини. Про це моніторинговий канал «Кримський вітер» 24 квітня повідомив у Telegram.

Зазначається, що це була модифікація радянської РЛС П-18−2 з цифровою обробкою даних. Ця станція може виявляти цілі до 160 км, а кількість цілей, що супроводжуються — до 120 км.

Нагадаємо, українська воєнна розвідка виявила та знищила на окупованій території Запорізької області російську радіолокаційну станцію 1Л122 «Гармонь». Було уражено не лише РЛС, але й ворожу обслугу і автомобіль російських фахівців радіотехнічної розвідки.