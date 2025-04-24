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Движение сопротивления уничтожило истребитель Су-30СМ. Фото:

На аэродроме «Ростов» сгорел истребитель Су-30СМ — ГУР (ВИДЕО)

24 апр 2025, 21:00
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У росії було знищено ворожий літак Су-30СМ.

На території аеродрому «Ростов-на-дону центральний» Ростовської області спалахнув і згорів багатоцільовий винищувач армії рф Су-30СМ із бортовим номером «35». Орієнтовна вартість знищеного цього літака становить 50 млн дол. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило у Facebook.

Масштаб сил, готових чинити опір кремлю та здійснювати акти демілітаризації держави-агресора, зростає! — наголосили в ГУР.

Як відомо, Су-30СМ — це російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який призначений для завоювання переваги в повітрі, далекого патрулювання, супроводу літаків дальньої авіації, радіолокаційного спостереження, наведення й управління.

Цей літак може нести до шести керованих ракет класу «повітря-повітря» середньої дальності. У війні проти України цей літиак використовується для запуску протирадіолокаційних ракет Х-31П та Х-58.

Нагадаємо, взимку 2025 року представники руху опору знищили в російському Воронежі дві дороговартісні автоматизовані станції перешкод Р-330Ж «Житель». Ці системи були розташовані на заводі «Протек», де їх виготовляють.

Источник: Ракурс


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