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Ракурс
Судно из «теневого флота» рф задержали в Черном море, фото: ГПСУ

В Черном море задержали судно из «теневого флота» рф (ФОТО)

25 апр 2025, 15:54
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У Чорному морі арештували судно, яке незаконно вивозило українське зерно з тимчасово окупованого Криму.

Про це сьогодні, 25 квітня, повідомляють прес-служби ДПСУ та СБУ.

Операцію затримання провели Морська охорона Держприкордонслужби та СБУ — у межах комплексних заходів протидії економічним злочинам рф, — розповіли у ДПСУ.

Зазначається, що за інформацію слідства, це судно наприкінці 2024 року судно доставило з порту Севастополь близько 5 тисяч тонн української пшениці.

Її вивезли з тимчасово окупованої частини півдня України. Аби приховати справжнє походження вантажу, судно ходило під прапором однієї з азійських країн — так працює «тіньовий флот» рф, — зазначили у ДПСУю

Під час обшуку на борту було вилучено навігаційне обладнання, документи та інші докази причетності до незаконного перевезення.

Наразі судно заарештоване, екіпаж передано для проведення процесуальних дій. Досудове розслідування триває.

Судно з «тіньового флоту» рф затримали у Чорному морі, фото: СБУ

Судно з «тіньового флоту» рф затримали у Чорному морі, фото: ДПСУ

Источник: Ракурс


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