Судно з «тіньового флоту» рф затримали у Чорному морі, фото: ДПСУ

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У Чорному морі арештували судно, яке незаконно вивозило українське зерно з тимчасово окупованого Криму.

Про це сьогодні, 25 квітня, повідомляють прес-служби ДПСУ та СБУ.

Операцію затримання провели Морська охорона Держприкордонслужби та СБУ — у межах комплексних заходів протидії економічним злочинам рф, — розповіли у ДПСУ.

Зазначається, що за інформацію слідства, це судно наприкінці 2024 року судно доставило з порту Севастополь близько 5 тисяч тонн української пшениці.

Її вивезли з тимчасово окупованої частини півдня України. Аби приховати справжнє походження вантажу, судно ходило під прапором однієї з азійських країн — так працює «тіньовий флот» рф, — зазначили у ДПСУю

Під час обшуку на борту було вилучено навігаційне обладнання, документи та інші докази причетності до незаконного перевезення.

Наразі судно заарештоване, екіпаж передано для проведення процесуальних дій. Досудове розслідування триває.