Президент США Дональд Трамп. Фото:

https://racurs.ua/n205856-ukraina-i-rossiya-ochen-blizki-k-soglasheniu-tramp.html

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та росія «дуже близькі до угоди».

Американський лідер зазначив, що Київ та Москва мають незабаром домовитися щодо припинення війни. І долав, що значна кількість ключових пунктів угоди уже була погоджена й сторони тепер «мають зустрітися на найвищому рівні». Про це Трамп написав у соціальній мережі Truth Social.

Гарний день для переговорів та зустрічей з росією та Україною. Вони дуже близькі до угоди, і тепер обидві сторони повинні зустрітися на дуже високому рівні, щоб «завершити це». Більшість основних пунктів узгоджено, — йдеться у повідомленні.

Глава Америки наголосив, що потрібно «припинити кровопролиття зараз». І пообіцяв, що Штати працюватимуть над тим, «щоб допомогти завершити цю жорстоку й безглузду війну».

Нагадаємо, Україна та Європа узгодили спільний план врегулювання російсько-української війни. ЗМІ поінформували, що ці пропозиції вже були передані Сполученим Штатам Америки. Київ в своїх умовах наполягає, що Крим не може бути офіційно визнано російським і Україні потрібні чіткі гарантії безпеки.