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56% американцев не одобряют подход Трампа к войне в Украине, 35% - поддерживают, - опрос

Социологи расспросили американцев о подходе Трампа к войне рф в Украине — результаты

27 апр 2025, 08:24
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56% американців не схвалюють підхід Дональда Трампа щодо війни в Україні, 35% - підтримують

Так, згідно з опитуванням The New York Times та Siena College, 56% респондентів загалом не схвалюють підхід Трампа до війни. Зокрема, 42% з них висловили категоричне несхвалення.

Водночас 35% опитаних висловили підтримку діям Трампа. З них 20% - «рішуче схвалюють», ще 15% - «певною мірою схвалюють». 9% не змогли дати відповіді на це запитання.

Серед виборців Республіканської партії 74% підтримують Трампа, а 90% демократів рішуче не схвалюють дій президента США.

62% незалежних виборців виступають проти підходів глави Білого дому до вирішення війни в Україні, а 29% підтримують його.

Источник: Ракурс


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