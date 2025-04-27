56% американцев не одобряют подход Трампа к войне в Украине, 35% - поддерживают, - опрос

https://racurs.ua/n205876-sociologi-rassprosili-amerikancev-o-podhode-trampa-k-voyne-rf-v-ukraine-rezultaty.html

Ракурс

56% американців не схвалюють підхід Дональда Трампа щодо війни в Україні, 35% - підтримують

Так, згідно з опитуванням The New York Times та Siena College, 56% респондентів загалом не схвалюють підхід Трампа до війни. Зокрема, 42% з них висловили категоричне несхвалення.

Водночас 35% опитаних висловили підтримку діям Трампа. З них 20% - «рішуче схвалюють», ще 15% - «певною мірою схвалюють». 9% не змогли дати відповіді на це запитання.

Серед виборців Республіканської партії 74% підтримують Трампа, а 90% демократів рішуче не схвалюють дій президента США.

62% незалежних виборців виступають проти підходів глави Білого дому до вирішення війни в Україні, а 29% підтримують його.