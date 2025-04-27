56% американців не схвалюють підхід Трампа щодо війни в Україні, 35% - підтримують, - опитування

https://racurs.ua/ua/n205876-sociology-rozpytaly-amerykanciv-pro-pidhid-trampa-schodo-viyny-rf-v-ukrayini-rezultaty.html

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56% американців не схвалюють підхід Дональда Трампа щодо війни в Україні, 35% - підтримують

Так, згідно з опитуванням The New York Times та Siena College, 56% респондентів загалом не схвалюють підхід Трампа до війни. Зокрема, 42% з них висловили категоричне несхвалення.

Водночас 35% опитаних висловили підтримку діям Трампа. З них 20% - «рішуче схвалюють», ще 15% - «певною мірою схвалюють». 9% не змогли дати відповіді на це запитання.

Серед виборців Республіканської партії 74% підтримують Трампа, а 90% демократів рішуче не схвалюють дій президента США.

62% незалежних виборців виступають проти підходів глави Білого дому до вирішення війни в Україні, а 29% підтримують його.