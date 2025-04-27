В Ванкувере машина въехала в толпу на филиппинском фестивале

https://racurs.ua/n205882-v-vankuvere-mashina-vehala-v-tolpu-na-filippinskom-festivale.html

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У третьому за величиною місті Канади Ванкувері автомобіль в’їхав у натовп людей на вуличному фестивалі. Як повідомляє CBC News з посиланням на поліцію, є загиблі та поранені, але точних даних про кількість жертв наразі немає.

За даними джерел видання Global News, загинули щонайменше вісім людей, включаючи дитину, ще як мінімум шестеро отримали поранення.

Інцидент стався о восьмій годині вечора за місцевим часом неподалік Східної 41-ї авеню та Фрейзер-стріт, де проходив фестиваль на честь філіппінського свята Дня Лапу-Лапу.

Водія затримали, про його мотиви поліція поки що не повідомляє.

За кілька годин до цього на вулиці, де проходив фестиваль, проводила свій передвиборчий захід Нова демократична партія. У Канаді 27 квітня останній день перед парламентськими виборами, які відбудуться найближчого понеділка, зазначає видання.