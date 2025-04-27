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Ракурс
28 ОШБр показала тренировку законтрактованных в проекте "18–24"

28 ОШБр показала тренировку законтрактованных в проекте «18−24»

27 апр 2025, 12:08
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Вже більш ніж півсотні юнаків, які підписали контракт 18−24, навчаються у 28 окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового походу.

У пресслужбі бригади озповіли, що рекрути, що першими долучилися до наших лав, уже виходять на фінішну пряму БЗВП.

Фінальні тренування і психосмуга вимагають від них концентрації, характеру та витривалості. Імітація обстрілів, FPV, скиди та психологічний тиск — усе для того, аби хлопці зрозуміли, до чого потрібно бути готовими. Усе задля того, аби виховати справжніх воїнів.

Источник: Ракурс


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