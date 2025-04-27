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28 ОШБр імені Лицарів Зимового походу показала тренування законтрактованих у проєкті "18–24"
28 ОШБр імені Лицарів Зимового походу показала тренування законтрактованих у проєкті «18−24» (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n205883-28-oshbr-imeni-lycariv-zymovogo-pohodu-pokazala-trenuvannya-zakontraktovanyh-u-proiekti-18-24.htmlРакурс
Вже більш ніж півсотні юнаків, які підписали контракт 18−24, навчаються у 28 окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового походу.
У пресслужбі бригади озповіли, що рекрути, що першими долучилися до наших лав, уже виходять на фінішну пряму БЗВП.
Фінальні тренування і психосмуга вимагають від них концентрації, характеру та витривалості. Імітація обстрілів, FPV, скиди та психологічний тиск — усе для того, аби хлопці зрозуміли, до чого потрібно бути готовими. Усе задля того, аби виховати справжніх воїнів.