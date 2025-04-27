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11 крылатых ракет в одном бою - Воздушные силы показали работу ЗРК NASAMS
11 крылатых ракет в одном бою — Воздушные силы показали работу ЗРК NASAMShttps://racurs.ua/n205886-11-krylatyh-raket-v-odnom-bou-vozdushnye-sily-pokazali-rabotu-zrk-nasams.htmlРакурс
Повітряні сили показали роботу ЗРК NASAMS.
Командир дивізіону Герой України Кирило Перетятько розповів, що його підрозділ працює на норвезькому озброєнні.
Перетятько та його бійці продемонстрували, як працює Nasams і про важкі протиповітряні бої під час масованих російських атак.
Лише в одному такому бою підрозділ Перетятька збив одразу 11 російських крилатих ракет.