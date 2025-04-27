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Ракурс
11 крылатых ракет в одном бою - Воздушные силы показали работу ЗРК NASAMS

11 крылатых ракет в одном бою — Воздушные силы показали работу ЗРК NASAMS

27 апр 2025, 13:18
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Повітряні сили показали роботу ЗРК NASAMS.

Командир дивізіону Герой України Кирило Перетятько розповів, що його підрозділ працює на норвезькому озброєнні.

Перетятько та його бійці продемонстрували, як працює Nasams і про важкі протиповітряні бої під час масованих російських атак.

Лише в одному такому бою підрозділ Перетятька збив одразу 11 російських крилатих ракет.

Источник: Ракурс


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