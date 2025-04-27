11 крилатих ракет за один бій - Повітряні сили показали роботу ЗРК NASAMS

https://racurs.ua/ua/n205886-11-krylatyh-raket-za-odyn-biy-povitryani-syly-pokazaly-robotu-zrk-nasams.html

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Повітряні сили показали роботу ЗРК NASAMS.

Командир дивізіону Герой України Кирило Перетятько розповів, що його підрозділ працює на норвезькому озброєнні.

Перетятько та його бійці продемонстрували, як працює Nasams і про важкі протиповітряні бої під час масованих російських атак.

Лише в одному такому бою підрозділ Перетятька збив одразу 11 російських крилатих ракет.