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11 крилатих ракет за один бій - Повітряні сили показали роботу ЗРК NASAMS
11 крилатих ракет за один бій — Повітряні сили показали роботу ЗРК NASAMShttps://racurs.ua/ua/n205886-11-krylatyh-raket-za-odyn-biy-povitryani-syly-pokazaly-robotu-zrk-nasams.htmlРакурс
Повітряні сили показали роботу ЗРК NASAMS.
Командир дивізіону Герой України Кирило Перетятько розповів, що його підрозділ працює на норвезькому озброєнні.
Перетятько та його бійці продемонстрували, як працює Nasams і про важкі протиповітряні бої під час масованих російських атак.
Лише в одному такому бою підрозділ Перетятька збив одразу 11 російських крилатих ракет.