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Ракурс
11 крилатих ракет за один бій - Повітряні сили показали роботу ЗРК NASAMS

11 крилатих ракет за один бій — Повітряні сили показали роботу ЗРК NASAMS

27 кві 2025, 13:18
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Повітряні сили показали роботу ЗРК NASAMS.

Командир дивізіону Герой України Кирило Перетятько розповів, що його підрозділ працює на норвезькому озброєнні.

Перетятько та його бійці продемонстрували, як працює Nasams і про важкі протиповітряні бої під час масованих російських атак.

Лише в одному такому бою підрозділ Перетятька збив одразу 11 російських крилатих ракет.

Джерело: Ракурс


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