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Ракурс
Уничтожение российской военной техники, скриншот видео

Украинский дрон уничтожил наземный робокомплекс рашистов (ВИДЕО)

27 апр 2025, 21:08
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Українські безпілотники підрозділу Black Raven 93-ї ОМБр «Холодний Яр» вполювали два ворожих танки «Т-72», наземний робокомплекс «Лягушка», автотехніку та гармати російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 27 квітня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

Також безпілотниками ліквідовано низку російських загарбників.

На опублікованому відео показано моменти завдання ударів, зняті камерами безпілотників, а також наслідки влучань.

Источник: Ракурс


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