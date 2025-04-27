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Українські безпілотники підрозділу Black Raven 93-ї ОМБр «Холодний Яр» вполювали два ворожих танки «Т-72», наземний робокомплекс «Лягушка», автотехніку та гармати російських загарбників.
Відповідне відео сьогодні, 27 квітня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.
Також безпілотниками ліквідовано низку російських загарбників.
На опублікованому відео показано моменти завдання ударів, зняті камерами безпілотників, а також наслідки влучань.
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