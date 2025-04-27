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Ракурс
CCO взяли в плен рашистов на Курщине, скриншот видео

ССО уничтожили группу российских военных в Курщине (ВИДЕО)

27 апр 2025, 19:09
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Захисники України, попри заяви російської влади про «звільнення», продовжують діяти на території Курської області.

Про це сьогодні, 27 квітня, повідомила прес-служба Командування Сил спеціальних операцій, опублікувавши на своїх сторінках у соцмережах відповідне відео.

Лише за вчора група 73-го центру ССО на Курщині знищила цілу групу військовослужбовців 810 бригади морської піхоти противника під час спеціальних дій, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що оператори ССО також змусили двох ворожих військових здатися у полон:

  • одного військовополоненого воїни ССО евакуювали в безпечне місце на ношах;
  • інший шкутильгав самотужки.

Источник: Ракурс


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