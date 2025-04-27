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Захисники України, попри заяви російської влади про «звільнення», продовжують діяти на території Курської області.
Про це сьогодні, 27 квітня, повідомила прес-служба Командування Сил спеціальних операцій, опублікувавши на своїх сторінках у соцмережах відповідне відео.
Лише за вчора група 73-го центру ССО на Курщині знищила цілу групу військовослужбовців 810 бригади морської піхоти противника під час спеціальних дій, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що оператори ССО також змусили двох ворожих військових здатися у полон:
- одного військовополоненого воїни ССО евакуювали в безпечне місце на ношах;
- інший шкутильгав самотужки.
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