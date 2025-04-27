путин солгал о полном захвате санитарной зоны в Курской области

https://racurs.ua/n205884-putin-solgal-o-polnom-zahvate-sanitarnoy-zony-v-kurskoy-oblasti-butusov.html

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Заяви московитського воєнного злочинця владіміра путіна та начальника Генштабу ЗС рф Герасімова 26 квітня щодо захоплення росіянами села Горналь і ніби-то «звільнення Курської області» не відповідають реальній обстановці.

Журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у фейсбук написав, що наразі село Горналь знаходиться під контролем україських військ. Також українці контролюють більшу частину сіл Гуєво та Олешня. На території Білгородчини українські воїни контролюють село Попівка.

Загалом, санітарна зона на території рф має розмір біля 30 квадратних кілометрів.

Російське керівництво не вперше робить брехливі заяви про захоплення якихось населених пунктів.

Таким чином, російські війська примушують діяти «авансом», щоб виправдати зроблені офіційні заяви. Тож очевидно, що м’ясні накати на санітарну зону на Курщині та Білгородчині будуть посилюватись, щоб лінія фронту відповідала словам путін, який зараз в черговий раз виглядає брехливим пустуном, — пише Бутусов.

26 квітня Генштаб ЗСУ також заперечив на заяви з Москви щодо повного «визволення території рф від українських військ».