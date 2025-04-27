Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
CCО взяли в полон рашистів на Курщині, скріншот відео

ССО знищили групу російських військових на Курщині (ВІДЕО)

27 кві 2025, 19:09
999

Захисники України, попри заяви російської влади про «звільнення», продовжують діяти на території Курської області.

Про це сьогодні, 27 квітня, повідомила прес-служба Командування Сил спеціальних операцій, опублікувавши на своїх сторінках у соцмережах відповідне відео.

Лише за вчора група 73-го центру ССО на Курщині знищила цілу групу військовослужбовців 810 бригади морської піхоти противника під час спеціальних дій, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що оператори ССО також змусили двох ворожих військових здатися у полон:

  • одного військовополоненого воїни ССО евакуювали в безпечне місце на ношах;
  • інший шкутильгав самотужки.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів