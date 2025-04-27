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Ракурс
Знищення російської військової техніки, скріншот відео

Український дрон знищив наземний робокомплекс рашистів (ВІДЕО)

27 кві 2025, 21:08
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Українські безпілотники підрозділу Black Raven 93-ї ОМБр «Холодний Яр» вполювали два ворожих танки «Т-72», наземний робокомплекс «Лягушка», автотехніку та гармати російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 27 квітня, опубліковане у Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ.

Також безпілотниками ліквідовано низку російських загарбників.

На опублікованому відео показано моменти завдання ударів, зняті камерами безпілотників, а також наслідки влучань.

Джерело: Ракурс


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