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Знищення російської військової техніки, скріншот відео
Український дрон знищив наземний робокомплекс рашистів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n205896-ukrayinskyy-dron-znyschyv-nazemnyy-robokompleks-rashystiv-video.htmlРакурс
Українські безпілотники підрозділу Black Raven 93-ї ОМБр «Холодний Яр» вполювали два ворожих танки «Т-72», наземний робокомплекс «Лягушка», автотехніку та гармати російських загарбників.
Відповідне відео сьогодні, 27 квітня, опубліковане у Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ.
Також безпілотниками ліквідовано низку російських загарбників.
На опублікованому відео показано моменти завдання ударів, зняті камерами безпілотників, а також наслідки влучань.