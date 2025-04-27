Наслідки російських авіаударів по Костянтинівці, фото: Сергій Горбунов

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Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 27 квітня, вдруге за день завдали авіаудару по місту Костянтинівка Донецької області.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

Зазначається, що о 12.09 росіяни вдарили авіабомбою «ФАБ-250», що вчергове призвело до руйнування інфраструктури громади.

У результаті вибуху було пошкоджено фасад приватного будинку та господарське приміщення. Незважаючи на руйнування, на щастя, постраждалих серед мешканців міста не виявлено, — зазначив Горбунов.

Будьте відповідальними! Евакуюйтесь своєчасно! З питань евакуації звертатися за телефонами: 050 5678887, 0934201883, — додав він.

Нагадаємо, рашисти сьогодні о 10.48 скинули три керовані авіабомби «ФАБ-250» на Костянтинівку. Троє людей загинули, ще чотирьох поранено.