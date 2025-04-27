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Ракурс
Наслідки російського удару по Костянтинівці, фото: Донецька обласна прокуратура

Рашисти скинули авіабомби на приватний сектор Костянтинівки — троє загиблих (ФОТО)

27 кві 2025, 15:31
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Російські загарбники сьогодні, 27 квітня, о 10.48 завдали три авіаудари по Костянтинівці Донецької області.

Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Вчергове ворог скинув на населений пункт «ФАБ-250» із модулем УМПК, — зазначили в прокуратурі. — Засоби ураження поцілили по приватному сектору.

Внаслідок атаки:

  • дістали тілесні ушкодження, несумісні з життям, подружня пара віком 47 і 48 років та 78-річний пенсіонер;
  • поранення різного ступеня тяжкості отримали двоє жінок віком 67 і 73 роки і двоє чоловіків віком 77 і 83 роки. У них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення та забої. Стан деяких постраждалих лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Потерпілим надано медичну допомогу;
  • пошкоджено 21 домоволодіння і легкові автомобілі.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російського удару по Костянтинівці, фото: Донецька обласна прокуратура

Джерело: Ракурс


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