Наслідки російського авіаудару по Херсону, скріншот відео

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Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 27 квітня, близько десятої години ранку скинули дві керовані авіабомби на житловий квартал Херсона.

Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

Внаслідок російського авіаудару:

пошкоджені медичні та навчальні заклади, комунальне підприємство, приватні будинки й дві багатоповерхівки (в одній із них зруйновані верхні поверхи);

постраждали четверо людей. Усім надано медичну допомогу, двоє потерпілих госпіталізовані.

У Херсонській ОВА зазначили, що постраждалим нададуть допомогу. Людям, чиї домівки зруйнували російські авіабомби, запропонували переселення.

На місці працюють рятувальники. Вони закривають вибиті вікна, перевіряють пошкоджені квартири, допомагають мешканцям із евакуацією.