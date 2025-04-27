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Наслідки російського авіаудару по Херсону, скріншот відео
Рашисти вдарили КАБами по житловому кварталу Херсона (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n205894-rashysty-vdaryly-kabamy-po-jytlovomu-kvartalu-hersona-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 27 квітня, близько десятої години ранку скинули дві керовані авіабомби на житловий квартал Херсона.
Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.
Внаслідок російського авіаудару:
- пошкоджені медичні та навчальні заклади, комунальне підприємство, приватні будинки й дві багатоповерхівки (в одній із них зруйновані верхні поверхи);
- постраждали четверо людей. Усім надано медичну допомогу, двоє потерпілих госпіталізовані.
У Херсонській ОВА зазначили, що постраждалим нададуть допомогу. Людям, чиї домівки зруйнували російські авіабомби, запропонували переселення.
На місці працюють рятувальники. Вони закривають вибиті вікна, перевіряють пошкоджені квартири, допомагають мешканцям із евакуацією.
Фахівці працюють на чотирьох обʼєктах. Загалом вибито близько 140 вікон, понад 50 із них уже оперативно закрито, — розповіли в ОВА.