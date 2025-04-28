Тотальное отключение электроэнергии произошло в Европе. Фото:

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Ракурс

Масштабне відключення електроенергії сталося в Європі у понеділок, 28 квітня.

Раптове відключення електроенергії залишило без електрики підприємства та житлові будинки по всій Іспанії, Португалії та Андоррі. Проблеми зі світлом торкнулися всіх ліній — зупинилися поїзди, також перебої вплинули на телекомунікації. Є інформація про перебої з водопостачанням. Також у європейців проблеми з доступом до Wi-Fi та мобільного інтернету. Про це пишуть Еl Pais, Diario de Noticias, La Vanguardia та Reuters.

Зазначається, що в Мадриді наразі натомість евакуювали частину метрополітену, а на вулицях з’явились затори. Іспанський оператор аеропортів AENA заявив, що летовища «зазнають певних перебоїв» через відключення світла, працюють резервні генератори.

За інформацією португальської поліції, по всій країні вийшли з ладу світлофори. Метро в Лісабоні і Порту закрили, поїзди також не курсували.

Також є інформація про відключення світла в Андоррі, Бельгії та частково у Франції.

Остаточні причини масового вимкнення електроенергії наразі невідомі.

Financial Times поінформувало, що кнергосистеми Іспанії та Португалії втратили понад 10 ГВт потужності. Збій став одним із найбільших у новітній історії Європи.

Тим часом Україна запропонувала Іспанії та Португалії допомогу на тлі блекауту.

Україна готова сприяти відновленню стабільної роботи енергетичних мереж наших партнерів та союзників у Європі. Ми готові поділитись знаннями та досвідом, у тому числі отриманими під час систематичних російських атак на енергетичну інфраструктуру, — написав голова Міненерго Герман Галущенко у соцмережі.

Нагадаємо, 9 лютого Литва, Латвія та Естонія синхронізували свої електромережі із континентальною Європою. В Єврокомісії зазначили, що синхронізація з енергомережею ЄС стала значним кроком до енергетичної незалежності країн Балтії після більш ніж двадцятирічної підготовки.

Джерела: Еl Pais, Diario de Noticias, La Vanguardia, Financial Times та Reuters