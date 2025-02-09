Литва, Латвія та Естонія остаточно синхронізувалися з енергомережою Європи. Фото:

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Країни Балтії повністю синхронізувалися з європейською енергосистемою.

Литва, Латвія та Естонія синхронізували свої електромережі із континентальною Європою в неділю, 9 лютого, після 14.00. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, передає LRT.

Кілька хвилин тому я отримав чудову новину — синхронізація балтійської енергосистеми з мережами континентальної Європи була успішно завершена, — зазначив він.

За його словами, синхронізація з європейською енергомережею — це історичний момент, який знаменує собою завершення довгого шляху Литви, Латвії та Естонії до енергетичної незалежності. Науседа наголосив, що «часи політичного тиску і шантажу нарешті закінчилися».

В Європейській комісії зазначили, що синхронізація з енергомережею ЄС стала значним кроком до енергетичної незалежності країн Балтії після більш ніж двадцятирічної підготовки. Цей крок забезпечує більшу енергетичну безпеку і можливість користуватися перевагами об'єднаної енергетичної системи ЄС.

Нагадаємо, 8 лютого Литва, Латвія та Естонія відʼєдналися від енергосистеми росії та білорусі. Цей зв’язок існував ще з часів СРСР, але розірвати його планували з 2017 року.

Влітку 2024 року міністри енергетики країн Балтії підтвердили наміри синхронізувати енергосистеми своїх держав з континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E та в лютому 2025-го року від'єднатися від російської.

Джерело: LRT