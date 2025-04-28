В Николаевской области мужчина швырнул гранату в полицейских. Фото:

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Ракурс

Напад на поліцейських стався у Миколаївській області.

У понеділок вдень, 28 квітня, наряд поліції прибув на виклик про сімейну сварку. Чоловік намагався втекти від поліцейських і кинув гранату у чотирьох правоохоронців. Один з поліцейських загинув, а ще троє опинилися у лікарні. Про це голова Національної поліції Іван Вигівський повідомив у Facebook.

Озброєного нападника затримали. Однак внаслідок вибуху гранати під час надання допомоги помер 21-річний поліціянт сектору реагування патрульної поліції Вознесенського районного управління поліції сержант поліції Максим Рижко.

Нещодавно Максим став батьком, втім донька дізнається про його героїчний вчинок через роки… Для усіх скептиків, які вважають, що потрібно відправити усю поліцію на фронт — поставте собі питання «А що, як таке станеться з моєю близькою людиною чи зі мною?». До кого ви звернетесь за захистом? — зазначив Вигівський.

Очільник Нацполіції заявив, що у людей чимало зброї на руках, і поліція не може передбачити, «де станеться біда», але точно реагуватиме першою.

Нагадаємо, 3 квітня в одному з магазинів у Деснянському районі Києва прогримів вибух, внаслідок якого загинули двоє місцевих жителів віком 59 і 60 років. Причиною цьому стала граната, що вибухнула.