Двоє людей загинули внаслідок вибухів гранати в магазині Києва

https://racurs.ua/ua/n205303-dvoie-ludey-zagynuly-vnaslidok-vybuhiv-granaty-v-magazyni-kyieva.html

Ракурс

У Деснянському районі Києва, у магазині на ринку «Юність», 3 квітня стався вибух, двоє людей загинули. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції міста.

За даними поліцейських, причиною стала граната, що вибухнула, загинули двоє місцевих жителів віком 59 і 60 років.

У приміщенні вибухотехніки Главку виявили залишки боєприпасу, — йдеться у повідомленні.

Поліція оголосила про початок двох кримінальних проваджень: за ч. 1 ст. 115 ККУ (навмисне вбивство) та за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами).

Крім того, у місті Рожище на Волині на подвір’ї одного з обійсть вибухнула граната. За підозрою у хуліганстві і незаконному поводженні з боєприпасами затримали 36-річного волинянин.

За даними поліції, чоловік кинув гранату на чуже подвір’я через «особисту неприязнь». Вибух пошкодив трактор і приватне домоволодіння.