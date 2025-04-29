Пожар на нефтебазе под Новороссийском. Фото: РосСМИ

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Масштабна пожежа сталася на російській нафтобазі під Новоросійськом.

Загоряння на нафтобазі сталося пізно ввечері 28 квітня після серії вибухів у селі Кирилівка. З нафтобази вогонь перекинувся на легкові автомобілі та контейнери. Гасили пожежу вісім пожежних розрахунків та 27 рятувальників. Про це заявив мер Новоросійська Андрій Кравченко у соцмережах та місцеві Telegram-канали.

Традиційно, за інформацією російської влади, «ніхто не постраждав».

Місцеві пабліки вчора ввечері заявляли про загрозу удару українськими протикорабельними ракетами «Нептун». Повідомлялося, що причиною масштабної пожежі стала детонація однієї з бочок з паливом.

Також є інформація, що у ніч проти 29 квітня у Рязанській області рф також прогриміли вибухи. Гучно було в районі місцевого нафтопереробного заводу.

Нагадаємо, у березні безпілотники завдали удару по розташованому в станиці Кавказька (Краснодарського краю рф) пункту перевалки нафти із залізничних цистерн у трубопровідну систему. Внаслідок цього виникла пожежа на площі в 1,7 тис. кв. м, до ліквідації якої залучали сотні вогнеборців.