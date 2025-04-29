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Ракурс
На Днепропетровщине в результате атаки рф погиб ребенок. Фото:

Атака «Шахедов» привела к смерти 12-летней девочки в Днепропетровской области

29 апр 2025, 08:55
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Російські окупанти атакували Дніпропетровщину дронами.

Внаслідок нальоту БпЛА у Губиниській громаді Самарівського району загинула 12-річна дівчинка. Також постраждали дівчинка шести років і двоє дорослих. Поранені перебувають на амбулаторному лікуванні. Приватний будинок та господарська споруда були частково зруйновані. Ще одна оселя і гараж були пошкоджені. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

За його інформацією, через атаку дронів у Слов’янській громаді горіло аграрне підприємство.

По Нікопольському району ворог бив артилерією та FPV-дронами. Поранення дістала 47-річна жінка, яку госпіталізовали в стані середньої тяжкості. Була пошкоджена інфраструктура, два приватні будинки, господарська споруда й лінія електропередач.

На Дніпропетровщині внаслідок атаки рф загинула дитина. Фото: ДСНС

На Дніпропетровщині внаслідок атаки рф загинула дитина. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 28 квітня 12 російських безпілотників вдарили по великому агропідприємству в Харківській області. Окупанти знищили будівлю телятника, адміністративну будівлю, три корівники, два складських приміщення та автомобіль. Через російський обстріл загинули щонайменше 100 корів.

Источник: Ракурс


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