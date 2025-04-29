Американский истребитель упал в море с авианосца. Фото:

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Ракурс

Аварія з винищувачем США сталася у Червоному морі.

Під час різкого маневру американського авіаносця USS Harry S. Truman для уникнення атаки єменський хуситів винищувач F/A-18 Super Hornet впав за борт судна і потонув. Літак буксирували в ангар, коли екіпаж втратив керування літаком. Винищувач та тягач впали за борт. Інцидент стався 28 квітня. Про це повідомило CNN з посиланням на заяву Військово-морських сил США.

Моряки, які буксирували літак, вжили негайних заходів, щоб відійти від нього, перш ніж він упаде за борт. Триває розслідування, — йдеться в заяві.

Зазначається, що вчора хусити заявили, що атакували американський авіаносець у Червоному морі безпілотниками та ракетами. Це сталося на фоні масштабної операції Штатів проти угруповання цих бойовиків.

У ВМС зазначили, що авіаносець «Гарі Трумен» був змушений різко змінити курс, щоб уникнути обстрілу. І через цей маневр «Горнет» опинився за бортом і затонув. Вартість цього винищувача становить 60 млн дол.

Американське командування наголосило, що на момент події ударна група «Трумена» перебувала в Червоному морі та продовжувала виконувати бойові завдання.

Як відомо, «Гаррі Трумен» — дев’ятий атомний авіаносець США та восьмий у класі «Німіц». Він названий на честь 33-го президента Сполучених Штатів. Корабель був спущений на воду 13 вересня 1996 року.

Нагадаємо, 16 квітня єменські хусити заявили, що завдали удару по американському авіаносцю у Червоному морі. USS Harry S Truman був атакований 18 балістичними ракетами і безпілотниками.

Джерело: CNN