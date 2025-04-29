Российская агентка. Фото: СБУ

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Служба безпеки України затримала в Миколаївській області російську агентку.

За українськими військами шпигувала 57-річна працівниця одного з управлінь Первомайської міськради. Зрадниця намагалася виявити нові локації підрозділів ЗСУ, куди вони перемістилися зі своїх стандартних пунктів базування після початку повномасштабної війни. Вона фіксувала маршрути руху, кількість та найменування військової техніки Сил оборони, що прямує до передової. Про це 29 квітня повідомила СБУ.

Всю зібрану інформацію зловмисниця перекидала ворогу в чат-бот, де адміністратором був Сергій «Лохматий» Лебедєв, що переховується в окупованому Донецьку. Той перекидав всі дані російським ФСБ та ГРУ. Ці відомості окупанти планували використати для підготовки нових серій ракетно-дронових російських атак по регіону.

Зрадницю затримали, коли та перебувала на нараді зі своїм керівництвом та колегами. Їй вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала інформатора ФСБ, який коригував атаки російських окупантів по Силах оборони в районах Слов’янська та Краматорська. Зрадник шукав та передавав ворогу координати запасних командних пунктів, ремонтних баз та складів ЗСУ.