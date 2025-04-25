Агент ФСБ коригував удари по ЗСУ в районах Слов’янська та Краматорська

Агент ФСБ коригував удари по ЗСУ. Фото: СБУ

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Ракурс

Російського агента затримали на Донбасі українські спецслужби.

Інформатор Федеральної служби безпеки рф коригував атаки окупантів по Силах оборони в районах Слов’янська та Краматорська. Зрадник шукав та передавав ворогу координати запасних командних пунктів, ремонтних баз та складів ЗСУ. Також він повинен був знайти бойові позиції станцій радіолокацій, щоб обійти українську ППО. Про це Служба безпеки України 25 квітня повідомила у Telegram.

З’ясувалося, що інформатор збирав розвіддані, об’їжджаючи прифронтову територію біля міст та передової. Спочатку він скидав зібрану інформацію в чат-бот ворога, а згодом він вийшов на прямий контакт з ФСБ. Зловмисника затримали в його оселі у Слов’янську.

Зраднику повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114−2 (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до восьми років тюрми.

Нагадаємо, у Донецькій області СБУ схопила агента ФСБ, яким виявився 58-річний протоієрей Покровського вікаріатства УПЦ МП. Клірик коригував російські удари по українських військових.