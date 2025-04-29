Сбитие «Шахеда» пилотом истребителя МиГ-29 показали ВСУ. Фото: Генштаб

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Ракурс

Українська бойова авіація приймає активну участь у збивання російських БпЛА.

Українське командування показало, як пілот винищувача МіГ-29 збив російський ударний дрон. Професійно в небі відпрацював льотчик бригади тактичної авіації з позивним Denfix, завдання якого — знищення російських крилатих ракет та ударних дронів. Про ПвК «Захід» 29 квітня повідомило у Facebook.

Зазначається, що росіяни збільшують кількість дронів під час своїх атак і для відбиття повітряних ударів залучаються усі сили і засоби — зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, підрозділи РЕБ. За необхідності в небо для перехоплення цілей підіймається й винищувальна авіація.

Denfix, який знищив понад 20 російських ракет і дронів, збивати «Шахеди» у світлу пору легше.

Тож на відміну від нічної бойової роботи, я добре бачив ціль у прицілі. Після підриву я був щасливий, що роблю добру справу і що вдалось своїми очами побачити знищений ворожий дрон, що не долетів до цілі і не знищив нічого на нашій рідній землі, — зазначив він.

Нагадаємо, в ніч на 29 квітня російська федерація атакувала Україну 100 ударних БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів. Працювали на цілях авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи. Вдалося збити 37 російських дронів. Ще 47 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.