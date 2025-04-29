Человеческие останки обнаружили в Киеве, фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n205943-v-kieve-nashli-chelovecheskie-ostanki-oni-okazalis-utrativshimi-cennost-arheologicheskimi.html

Ракурс

Поліцейські сьогодні, 29 квітня, під час моніторингу соцмереж натрапили на інформацію про знайдені людські кістки у дворі в Подільському районі Києва.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Зазначається, що до поліції офіційних звернень з цього приводу не надходило. На місце події оперативно виїхали слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, криміналісти та судово-медичний експерт.

Виявилося, що територія, де було знайдено рештки, належить Подільській археологічній експедиції Інституту археології НАН України.