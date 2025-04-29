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Людські рештки виявили у Києві, фото: Нацполіція
У Києві знайшли людські рештки — вони виявилися археологічними знахідками, які втратили цінність (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n205943-u-kyievi-znayshly-ludski-reshtky-vony-vyyavylysya-arheologichnymy-znahidkamy-yaki-vtratyly.htmlРакурс
Поліцейські сьогодні, 29 квітня, під час моніторингу соцмереж натрапили на інформацію про знайдені людські кістки у дворі в Подільському районі Києва.
Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.
Зазначається, що до поліції офіційних звернень з цього приводу не надходило. На місце події оперативно виїхали слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, криміналісти та судово-медичний експерт.
Виявилося, що територія, де було знайдено рештки, належить Подільській археологічній експедиції Інституту археології НАН України.
Представник інституту повідомив поліцейським, що ці рештки були зібрані археологами впродовж XIX-XX століть на території Подолу та зберігалися в інституті. Наразі ці знахідки втратили наукову цінність, і незабаром планується їх перепоховання. Поліція працює з керівництвом інституту щодо їх подальшого належного зберігання, — розповіли у поліції.