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Людські рештки виявили у Києві, фото: Нацполіція

У Києві знайшли людські рештки — вони виявилися археологічними знахідками, які втратили цінність (ФОТО)

29 кві 2025, 20:43
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Поліцейські сьогодні, 29 квітня, під час моніторингу соцмереж натрапили на інформацію про знайдені людські кістки у дворі в Подільському районі Києва.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Зазначається, що до поліції офіційних звернень з цього приводу не надходило. На місце події оперативно виїхали слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, криміналісти та судово-медичний експерт.

Виявилося, що територія, де було знайдено рештки, належить Подільській археологічній експедиції Інституту археології НАН України.

Представник інституту повідомив поліцейським, що ці рештки були зібрані археологами впродовж XIX-XX століть на території Подолу та зберігалися в інституті. Наразі ці знахідки втратили наукову цінність, і незабаром планується їх перепоховання. Поліція працює з керівництвом інституту щодо їх подальшого належного зберігання, — розповіли у поліції.

Людські рештки виявили у Києві, фото: Нацполіція

Джерело: Ракурс


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