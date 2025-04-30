В Днепре после ночной атаки "шахедами" вспыхнули несколько пожаров, погибший

https://racurs.ua/n205947-v-dnepre-posle-nochnoy-ataki-shahedami-vspyhnuli-neskolko-pojarov-pogibshiy.html

Ракурс

Фото наслідків атаки на Дніпро показав очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Через удари дронів загинув 53-річний чоловік. Ще один 78-річний місцевий житель отримав поранення.

Найбільше руйнувань фіксують у приватному секторі. У різних районах міста зайнялися пожежі — їх уже приборкали.

Одна оселя знищена, ще декілька — потрощені. Пошкоджене й підприємство. Також понівечені бюро ритуальних послуг і легковик.