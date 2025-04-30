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В Днепре после ночной атаки "шахедами" вспыхнули несколько пожаров, погибший
В Днепре после ночной атаки «шахедами» вспыхнули несколько пожаров, погибшийhttps://racurs.ua/n205947-v-dnepre-posle-nochnoy-ataki-shahedami-vspyhnuli-neskolko-pojarov-pogibshiy.htmlРакурс
Фото наслідків атаки на Дніпро показав очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Через удари дронів загинув 53-річний чоловік. Ще один 78-річний місцевий житель отримав поранення.
Найбільше руйнувань фіксують у приватному секторі. У різних районах міста зайнялися пожежі — їх уже приборкали.
Одна оселя знищена, ще декілька — потрощені. Пошкоджене й підприємство. Також понівечені бюро ритуальних послуг і легковик.