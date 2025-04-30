Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Днепре после ночной атаки "шахедами" вспыхнули несколько пожаров, погибший

В Днепре после ночной атаки «шахедами» вспыхнули несколько пожаров, погибший

30 апр 2025, 08:31
999

Фото наслідків атаки на Дніпро показав очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Через удари дронів загинув 53-річний чоловік. Ще один 78-річний місцевий житель отримав поранення.

Найбільше руйнувань фіксують у приватному секторі. У різних районах міста зайнялися пожежі — їх уже приборкали.

Одна оселя знищена, ще декілька — потрощені. Пошкоджене й підприємство. Також понівечені бюро ритуальних послуг і легковик.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров