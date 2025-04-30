Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Дніпрі після нічної атаки "шахедами" спалахнули кілька пожеж, є загиблий

У Дніпрі після нічної атаки «шахедами» спалахнули кілька пожеж, є загиблий

30 кві 2025, 08:31
999

Фото наслідків атаки на Дніпро показав очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Через удари дронів загинув 53-річний чоловік. Ще один 78-річний місцевий житель отримав поранення.

Найбільше руйнувань фіксують у приватному секторі. У різних районах міста зайнялися пожежі — їх уже приборкали.

Одна оселя знищена, ще декілька — потрощені. Пошкоджене й підприємство. Також понівечені бюро ритуальних послуг і легковик.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів