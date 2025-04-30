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У Дніпрі після нічної атаки "шахедами" спалахнули кілька пожеж, є загиблий
У Дніпрі після нічної атаки «шахедами» спалахнули кілька пожеж, є загиблийhttps://racurs.ua/ua/n205947-u-dnipri-pislya-nichnoyi-ataky-shahedamy-spalahnuly-kilka-pojej-ie-zagyblyy.htmlРакурс
Фото наслідків атаки на Дніпро показав очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Через удари дронів загинув 53-річний чоловік. Ще один 78-річний місцевий житель отримав поранення.
Найбільше руйнувань фіксують у приватному секторі. У різних районах міста зайнялися пожежі — їх уже приборкали.
Одна оселя знищена, ще декілька — потрощені. Пошкоджене й підприємство. Також понівечені бюро ритуальних послуг і легковик.