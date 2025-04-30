У Дніпрі після нічної атаки "шахедами" спалахнули кілька пожеж, є загиблий

https://racurs.ua/ua/n205947-u-dnipri-pislya-nichnoyi-ataky-shahedamy-spalahnuly-kilka-pojej-ie-zagyblyy.html

Ракурс

Фото наслідків атаки на Дніпро показав очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Через удари дронів загинув 53-річний чоловік. Ще один 78-річний місцевий житель отримав поранення.

Найбільше руйнувань фіксують у приватному секторі. У різних районах міста зайнялися пожежі — їх уже приборкали.

Одна оселя знищена, ще декілька — потрощені. Пошкоджене й підприємство. Також понівечені бюро ритуальних послуг і легковик.