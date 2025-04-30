Ночью добрые БПЛА атаковали предприятие в Муроме

https://racurs.ua/n205950-nochu-dobrye-bpla-atakovali-predpriyatie-v-murome.html

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Уночі дрони атакували місто Муром, що у Владимирській області рф.

Ймовірно, вони поцілили у Муромський приладобудівний завод, який, зокрема, займається виготовленням пороху.

Місцеві мешканці повідомили, що було атаковано завод у Вербівському районі Мурома. У цьому районі, зокрема, розташований Муромський приладобудівний завод, який, у тому числі, виробляє піротехнічні пристрої і з 2023 року перебуває під санкціями ЄС та України.

Місцева влада підтвердила приліт по одному зі складів, однак вирішила не уточнювати, по якому саме.