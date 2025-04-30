Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Вночі добрі БПЛА атакували підприємство в Муромі

Вночі добрі БПЛА атакували підприємство в Муромі

30 кві 2025, 10:17
999

Уночі дрони атакували місто Муром, що у Владимирській області рф.

Ймовірно, вони поцілили у Муромський приладобудівний завод, який, зокрема, займається виготовленням пороху.

Місцеві мешканці повідомили, що було атаковано завод у Вербівському районі Мурома. У цьому районі, зокрема, розташований Муромський приладобудівний завод, який, у тому числі, виробляє піротехнічні пристрої і з 2023 року перебуває під санкціями ЄС та України.

Місцева влада підтвердила приліт по одному зі складів, однак вирішила не уточнювати, по якому саме.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів