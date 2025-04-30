«Торговый безвиз» ЕС с Украиной не продолжат, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/n205958-es-ne-prodoljit-torgovyy-bezviz-s-ukrainoy-evrokomissiya.html

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Єврокомісія не планує продовжувати режим автономних торговельних заходів (АТЗ) для України (так званий «торговельний безвіз»), який наразі діє до 5 червня, але забезпечить плавний перехід до нової схеми, де всі умови лібералізації торгівлі будуть зафіксовані в угоді про вільну торгівлю між Україною та Євросоюзом.

Про це сьогодні, 30 квітня, на брифінгу у Брюсселі заявив речник Єврокомісії Олоф Гілл, повідомляє видання «Європейська правда».

Гілл наголосив, що автономні торговельні заходи, які знімають більшість бар'єрів для українського експорту до Євросоюзу, не будуть повністю скасовані — усі деталі лібералізації торгівлі між Україною та ЄС будуть зафіксовані в глибокій та всеосяжній угоді про вільну торгівлю (ГВЗВТ):

Ми маємо намір забезпечити плавний перехід до нового режиму, де всі торговельні домовленості будуть закріплені в глибокій та всеосяжній угоді про вільну торгівлю, яку ми маємо з Україною.

Таким чином, ми маємо намір здійснити перехід, який дозволить дії АТЗ закінчитися, після чого всі деталі лібералізації будуть запрограмовані в ГВЗВТ, — додав він.

Водночас Гілл зазначив, що «не може сказати, коли цей процес розпочнеться».

Але це станеться незабаром і відбуватиметься у структурований спосіб, щоб не залишалося місця для сумнівів, — резюмував речник Єврокомісії.

Ми збираємося забезпечити, щоб не було потреби у відкаті назад. Ми запровадимо процес, щоб після закінчення терміну дії АТЗ спосіб, у який ми торгуємо з Україною на двосторонній основі, був повністю інтегрований у нашу ГВЗВТ, — підсумував він.

Джерело: «Європейська правда»