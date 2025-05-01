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Ракурс
Последствия удара российского дрона в Одессе, фото: «Новая почта»

В Одессе дрон ударил по отделению «Новой почты» (ФОТО, ВИДЕО)

1 мая 2025, 13:56
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В Одесі в ніч на сьогодні, 1 травня, ворожий дрон-камікадзе прямим влучанням зруйнував частину одного з вантажних відділень «Нової пошти».

На щастя дрон не здетонував. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Вночі працівників не було на робочих місцях, тож ніхто не постраждав, — розповіли у компанії.

У «Нової пошті» зазначили, що розгорнули мобільне відділення з вантажами до 30 кг і не очікуємо затримок доставки. З клієнтами, чиї посилки були знищені, зв’яжуться і компенсують їхню вартість.

Станом на 12.10 продовжується розбір завалів. Загальна сума завданих збитків уточнюється, — зазначили у компанії.

Источник: Ракурс


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