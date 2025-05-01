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Наслідки удару російського дрона в Одесі, фото: «Нова пошта»
В Одесі дрон влучив у відділення «Нової пошти» (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n205979-v-odesi-dron-vluchyv-u-viddilennya-novoyi-poshty-foto-video.htmlРакурс
В Одесі в ніч на сьогодні, 1 травня, ворожий дрон-камікадзе прямим влучанням зруйнував частину одного з вантажних відділень «Нової пошти».
На щастя дрон не здетонував. Про це повідомляє прес-служба компанії.
Вночі працівників не було на робочих місцях, тож ніхто не постраждав, — розповіли у компанії.
У «Нової пошті» зазначили, що розгорнули мобільне відділення з вантажами до 30 кг і не очікуємо затримок доставки. З клієнтами, чиї посилки були знищені, зв’яжуться і компенсують їхню вартість.
Станом на 12.10 продовжується розбір завалів. Загальна сума завданих збитків уточнюється, — зазначили у компанії.
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