Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки удару російського дрона в Одесі, фото: «Нова пошта»

В Одесі дрон влучив у відділення «Нової пошти» (ФОТО, ВІДЕО)

1 тра 2025, 13:56
999

В Одесі в ніч на сьогодні, 1 травня, ворожий дрон-камікадзе прямим влучанням зруйнував частину одного з вантажних відділень «Нової пошти».

На щастя дрон не здетонував. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Вночі працівників не було на робочих місцях, тож ніхто не постраждав, — розповіли у компанії.

У «Нової пошті» зазначили, що розгорнули мобільне відділення з вантажами до 30 кг і не очікуємо затримок доставки. З клієнтами, чиї посилки були знищені, зв’яжуться і компенсують їхню вартість.

Станом на 12.10 продовжується розбір завалів. Загальна сума завданих збитків уточнюється, — зазначили у компанії.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів