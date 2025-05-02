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Последствия российской атаки по Запорожью, фото: ГСЧС
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У Запоріжжі завершили аварійно-рятувальні роботи після масштабної атаки російських дронів, здійсненої ворогом в ніч на сьогодні, 2 травня.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Станом на 07.00 2 травня кількість травмованих зросла до 29 громадян. Рятувальники деблокували з-під завалів будинку 3 людини, — розповіли у відомстві.
Кількість постраждалих уточнюється.
Зазначається, що інформація про одного загиблого, яка з’явилася раніше, не підтвердилася — чоловік прийшов до тями.
Психологи ДСНС надали допомогу 22 людям, серед них двоє дітей.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» повідомляє, що вночі зазнав масованої атаки локомотиворемонтний завод у Запоріжжі.
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