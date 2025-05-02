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Ракурс
Наслідки російської атаки по Запоріжжю, фото: ДСНС

У Запоріжжі завершили аварійно-рятувальні роботи (ФОТО)

2 тра 2025, 09:36
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У Запоріжжі завершили аварійно-рятувальні роботи після масштабної атаки російських дронів, здійсненої ворогом в ніч на сьогодні, 2 травня.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Станом на 07.00 2 травня кількість травмованих зросла до 29 громадян. Рятувальники деблокували з-під завалів будинку 3 людини, — розповіли у відомстві.

Кількість постраждалих уточнюється.

Зазначається, що інформація про одного загиблого, яка з’явилася раніше, не підтвердилася — чоловік прийшов до тями.

Психологи ДСНС надали допомогу 22 людям, серед них двоє дітей.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» повідомляє, що вночі зазнав масованої атаки локомотиворемонтний завод у Запоріжжі.

Джерело: Ракурс


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