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Наслідки російської атаки по Запоріжжю, фото: ДСНС
У Запоріжжі завершили аварійно-рятувальні роботи (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n205995-u-zaporijji-zavershyly-avariyno-ryatuvalni-roboty-foto.htmlРакурс
У Запоріжжі завершили аварійно-рятувальні роботи після масштабної атаки російських дронів, здійсненої ворогом в ніч на сьогодні, 2 травня.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Станом на 07.00 2 травня кількість травмованих зросла до 29 громадян. Рятувальники деблокували з-під завалів будинку 3 людини, — розповіли у відомстві.
Кількість постраждалих уточнюється.
Зазначається, що інформація про одного загиблого, яка з’явилася раніше, не підтвердилася — чоловік прийшов до тями.
Психологи ДСНС надали допомогу 22 людям, серед них двоє дітей.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» повідомляє, що вночі зазнав масованої атаки локомотиворемонтний завод у Запоріжжі.
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