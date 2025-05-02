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Ветеран с ампутациями признался возлюбленной в день выписки из реабилитационного центра
Ветеран с ампутациями признался возлюбленной в день выписки из реабилитационного центра (ВИДЕО)https://racurs.ua/n206009-veteran-s-amputaciyami-priznalsya-vozlublennoy-v-den-vypiski-iz-reabilitacionnogo-centra-video.htmlРакурс
Військовослужбовець Слава Кут’їн освідчився своїй коханій прямо у стінах Superhumans.
Чоловік проходив тривале відновлення та реабілітацію, зокрема в день виписки вирішив запропонувати одружитися дівчині Анні.
Слава, не маючи одразу двох кінцівок, спеціально готувався до цього моменту — на заняттях вчився ставати на одне коліно, щоб зробити пропозицію. І вона сказала «так». Анна — тепер наречена справжнього супергероя, — написали у реабілітаційному центрі.