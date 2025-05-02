Ветеран освідчився коханій в день виписки з реабілітаційного центру

Військовослужбовець Слава Кут’їн освідчився своїй коханій прямо у стінах Superhumans.

Чоловік проходив тривале відновлення та реабілітацію, зокрема в день виписки вирішив запропонувати одружитися дівчині Анні.

Слава, не маючи одразу двох кінцівок, спеціально готувався до цього моменту — на заняттях вчився ставати на одне коліно, щоб зробити пропозицію. І вона сказала «так». Анна — тепер наречена справжнього супергероя, — написали у реабілітаційному центрі.