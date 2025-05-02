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Ракурс
Ветеран освідчився коханій в день виписки з реабілітаційного центру

Ветеран з ампутаціями освідчився коханій в день виписки з реабілітаційного центру (ВІДЕО)

2 тра 2025, 17:41
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Військовослужбовець Слава Кут’їн освідчився своїй коханій прямо у стінах Superhumans.

Чоловік проходив тривале відновлення та реабілітацію, зокрема в день виписки вирішив запропонувати одружитися дівчині Анні.

Слава, не маючи одразу двох кінцівок, спеціально готувався до цього моменту — на заняттях вчився ставати на одне коліно, щоб зробити пропозицію. І вона сказала «так». Анна — тепер наречена справжнього супергероя, — написали у реабілітаційному центрі.

Джерело: Ракурс


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