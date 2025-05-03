Оккупанты сбросили с дрона взрывчатку на гражданских в Херсоне

Оккупанты сбросили с дрона взрывчатку. Фото:

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Ракурс

Російська армія атакувала Херсон з безпілотника.

У суботу, 3 травня, окупанти скинули з БпЛА вибухівку прямо на мирних жителів. Сталося це в Центральному районі. Постраждали дві жінки — 55 та 83 років. Вони дістали вибухові та черепно-мозкові травми, контузії, а також уламкові поранення. Їх доправили до лікарні в стані середньої тяжкості. Про це Херсонська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.

Також загарбницька армія сьогодні обстріляла з артилерії Антонівку. Внаслідок обстрілу постраждала 74-річна жінка, яка дістала мінно-вибухову травму, а також уламкові поранення грудної клітини та стегон. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Також довелося шпиталізувати 67-річного чоловіка мінно-вибуховою травмою.

Нагадаємо, у селищі Великий Бурлук російські БпЛА зруйнували двоповерхову торговельну будівлю. Також там були частково зруйновані та пошкоджені двоповерховий житловий будинок, адміністративні будівлі, торговельні заклади та павільйони. Внаслідок атаки постраждали 86-річна та 72-річна жінки.